Schön, schöner, "Instagram"! Vor zehn Jahren ging die Plattform an den Start. Heute ist sie mit über einer Milliarde Nutzer eines der erfolgsreichsten sozialen Netzwerke weltweit. "Galileo"-Reporter Jan Stremmel begibt sich auf Spurensuche: Wie hat "Instagram" in den vergangenen zehn Jahren unsere Welt und unsere Wahrnehmung verändert? Welche Orte sind "most instagramable"? Und welche Gefahren bringt der Hype um die Plattform mit sich? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
