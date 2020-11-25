Wie tickt eigentlich ... Thailands König Rama X?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.11.2020: Wie tickt eigentlich ... Thailands König Rama X?
30 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Nach thailändischer Tradition wird ihr König quasi gottähnlich verehrt - Das ändert sich nun, denn die junge Generation protestiert gegen den aktuellen König offen auf der Straße. Aber warum ist das so? Was macht Rama X. anders als seine Vorgänger? Und wie tickt der Monarch eigentlich privat? "Galileo" begleitet Demonstranten und Regimekritiker und wirft einen Blick auf das Privatleben des thailändischen Königs. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen