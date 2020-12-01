Galileo
Folge vom 01.12.2020: WWW ... nur noch Fairtrade
32 Min.Folge vom 01.12.2020Ab 12
Begünstigt durch das neue Lieferkettengesetz sind Produkte aus "fairem Handel" auf dem Vormarsch. Doch was wäre, wenn es in Deutschland nur noch Fairtrade-Produkte gäbe? Würde dies auch wirklich das Ende von Überkonsum und Ausbeutung von Billigarbeitskräften heißen? Nahrung, Kleidung und Elektronik - all das würde fair produziert werden. Klingt erstmal gut, aber gibt es auch versteckte Risiken? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen