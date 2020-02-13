Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Digitale Gesundheit - Wo ist die Grenze?

ProSiebenFolge vom 13.02.2020
Digitale Gesundheit - Wo ist die Grenze?

Galileo

Folge vom 13.02.2020: Digitale Gesundheit - Wo ist die Grenze?

49 Min.Folge vom 13.02.2020Ab 12

Smartwatches, Fitnesstracker, Pulsuhren: Die eigene Gesundheit mit Gadgets zu checken wird immer beliebter. Allein im letzten Jahr wurden weltweit über 172 Millionen Wearables verkauft. Sogar manche Krankenkasse bezuschusst die kleinen Computer am Armgelenk. Doch was bringen die digitalen Gesundheitshelfer? Welche Geräte machen Sinn und was messen sie genau? "Galileo" weiß Bescheid.

