Ein kleiner Roboter, der die Schulbank drückt? In Berlin ist das Realität. Ivy heißt der kleine Kerl, der dort am Unterricht teilnimmt, Fragen stellt und sogar gute Noten bekommt. Was nach einer Spielerei klingt, hat einen ernsten Hintergrund. "Galileo" weiß, welche wichtige, menschliche Geschichte Ivy zu erzählen hat.

