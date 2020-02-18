Galileo
Folge vom 18.02.2020: Der Schulavatar
51 Min.Folge vom 18.02.2020Ab 12
Ein kleiner Roboter, der die Schulbank drückt? In Berlin ist das Realität. Ivy heißt der kleine Kerl, der dort am Unterricht teilnimmt, Fragen stellt und sogar gute Noten bekommt. Was nach einer Spielerei klingt, hat einen ernsten Hintergrund. "Galileo" weiß, welche wichtige, menschliche Geschichte Ivy zu erzählen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen