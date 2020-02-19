Adventurez: Urlaub im KrisenstaatJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.02.2020: Adventurez: Urlaub im Krisenstaat
51 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 12
Straßenschlachten statt Partymeile? In Venezuela ist das Alltag, denn das Land steckt seit fast vier Jahren in einer historischen Staatskrise. Dennoch gibt es Menschen, die gerade jetzt dorthin in den Urlaub fahren. Warum die Ferien im Krisenstaat verbringen anstatt einen sorglosen All-Inclusive-Urlaub zu genießen? "Galileo" begleitet Touristen auf ihrer Venezuela-Reise.
