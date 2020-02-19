Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Adventurez: Urlaub im Krisenstaat

ProSiebenFolge vom 19.02.2020
Adventurez: Urlaub im Krisenstaat

51 Min.Folge vom 19.02.2020Ab 12

Straßenschlachten statt Partymeile? In Venezuela ist das Alltag, denn das Land steckt seit fast vier Jahren in einer historischen Staatskrise. Dennoch gibt es Menschen, die gerade jetzt dorthin in den Urlaub fahren. Warum die Ferien im Krisenstaat verbringen anstatt einen sorglosen All-Inclusive-Urlaub zu genießen? "Galileo" begleitet Touristen auf ihrer Venezuela-Reise.

