Galileo
Folge vom 26.02.2020: Größtes Chinatown Europas
51 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 12
Olivenhaine, Weinberge und Renaissancebauten: Die Toskana ist für ihre idyllische Schönheit bekannt. Doch inmitten der italienischen Touristenregion liegt Europas größtes Chinatown! Dieses entstand mit dem Zuzug chinesischer Textilarbeiter in den 1980er Jahren. Ist dasnicht ein Kultur Clash? "Galileo" hat sich im größten Chinatown Europas umgesehen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen