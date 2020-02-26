Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Größtes Chinatown Europas

ProSiebenFolge vom 26.02.2020
Größtes Chinatown Europas

Größtes Chinatown EuropasJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 26.02.2020: Größtes Chinatown Europas

51 Min.Folge vom 26.02.2020Ab 12

Olivenhaine, Weinberge und Renaissancebauten: Die Toskana ist für ihre idyllische Schönheit bekannt. Doch inmitten der italienischen Touristenregion liegt Europas größtes Chinatown! Dieses entstand mit dem Zuzug chinesischer Textilarbeiter in den 1980er Jahren. Ist dasnicht ein Kultur Clash? "Galileo" hat sich im größten Chinatown Europas umgesehen.

Alle verfügbaren Folgen