Dafür oder Dagegen: Tempolimit

ProSiebenFolge vom 03.03.2020
52 Min.Folge vom 03.03.2020Ab 12

Ein allgemeines Tempolimit, gar kein Tempolimit oder doch intelligente Verkehrsteuerung? - Darüber streitet sich Deutschland! Während der Bundesrat ein allgemeines Tempolimit erneut ablehnte, spricht sich der ADAC nicht mehr gänzlich dagegen aus. Doch wie sieht die Meinung der Bevölkerung aus? In der neuen Galileo App können Sie live mit abstimmen! Sind Sie Dafür oder Dagegen?

