Folge vom 04.03.2020: Top 5: Mit einem Ding zum Millionär
Mit einer außergewöhnlichen Idee reich werden? Das klingt prima. Den langweiligen Job kündigen und nur noch das machen, worauf man Lust hat, Videos davon drehen und hochladen. Kann man mit YouTube wirklich noch reich werden? Gibt es sogar Deutsche, die es auf der Plattform geschafft haben? "Galileo" begibt sich auf die Suche nach Menschen, die es mit einer Idee bis zum Millionär gebracht haben.
