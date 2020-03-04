Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Top 5: Mit einem Ding zum Millionär

ProSieben
Folge vom 04.03.2020
Folge vom 04.03.2020: Top 5: Mit einem Ding zum Millionär

Ab 12

Mit einer außergewöhnlichen Idee reich werden? Das klingt prima. Den langweiligen Job kündigen und nur noch das machen, worauf man Lust hat, Videos davon drehen und hochladen. Kann man mit YouTube wirklich noch reich werden? Gibt es sogar Deutsche, die es auf der Plattform geschafft haben? "Galileo" begibt sich auf die Suche nach Menschen, die es mit einer Idee bis zum Millionär gebracht haben.

