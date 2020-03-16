Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

G testet

ProSiebenFolge vom 16.03.2020
G testet

G testetJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 16.03.2020: G testet

53 Min.Folge vom 16.03.2020Ab 12

G testet - Tiefkühlpizzen mit nur 500 kcal / Claire Oelkers begleitet einen Entrümpelungstrupp bei der Arbeit / Wer ist schneller in der Küche - Profi-Koch Bernd Arold oder Gadget-König Hanno Füllgrabe? Heute steht auf dem Speiseplan Tacos, Salsa & Co.

Alle verfügbaren Folgen