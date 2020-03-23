Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 23.03.2020
44 Min. Ab 12

Wegen der Coronavirus-Pandemie will einer der größten Bringdienste Deutschlands ab sofort in ganz Europa Lieferungen ohne physischen Kontakt mit Kunden anbieten. Die Lieferfahrer sind angewiesen, beim jeweiligen Kunden zu klingeln, die Lieferung vor der Tür abzustellen und zu warten, bis der Kunde die Lieferung entgegennimmt. "Galileo" zeigt, welche Maßnahmen für den kontaktlosen Lieferdienst nötig sind.

