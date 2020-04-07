Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Galileo testet: Mit Nutzlosem Geld machen in Corona-Zeiten

ProSieben
Folge vom 07.04.2020
Galileo testet: Mit Nutzlosem Geld machen in Corona-Zeiten

Galileo testet: Mit Nutzlosem Geld machen in Corona-Zeiten

Galileo

Folge vom 07.04.2020: Galileo testet: Mit Nutzlosem Geld machen in Corona-Zeiten

45 Min.
Folge vom 07.04.2020
Ab 12

Schon mal überlegt, mit alten Urlaubsfotos Geld zu verdienen oder als Produkttester? Corona zwingt uns nach Hause - und einige Menschen haben dadurch einen Verdienstausfall. "Galileo" hat deshalb Wege ausprobiert, um trotzdem in den eigenen vier Wänden den ein oder anderen Euro zu verdienen.

