Galileo
Folge vom 20.04.2021: Thema u. a.: Das Post-COVID-Syndrom
37 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12
Die Zahl der Genesenen nach einer COVID-19-Infektion ist vermeintlich hoch. Doch 60 bis 70 Prozent der stationären und rund 20 Prozent der ambulanten Patient:innen haben mit den Spätfolgen einer Infektion zu kämpfen - dem sogenannten Post-COVID-Syndrom. Wie genau sehen die Spätfolgen aus und was können Betroffene dagegen tun? "Galileo" hat drei Post-COVID-Patient:innen in ihrem Alltag begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
