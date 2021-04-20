Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 20.04.2021
Galileo

Folge vom 20.04.2021: Thema u. a.: Das Post-COVID-Syndrom

37 Min.Folge vom 20.04.2021Ab 12

Die Zahl der Genesenen nach einer COVID-19-Infektion ist vermeintlich hoch. Doch 60 bis 70 Prozent der stationären und rund 20 Prozent der ambulanten Patient:innen haben mit den Spätfolgen einer Infektion zu kämpfen - dem sogenannten Post-COVID-Syndrom. Wie genau sehen die Spätfolgen aus und was können Betroffene dagegen tun? "Galileo" hat drei Post-COVID-Patient:innen in ihrem Alltag begleitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

