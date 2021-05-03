Galileo
Folge vom 03.05.2021: Thema u. a.: Live-Deepfakes
18 Min.Folge vom 03.05.2021Ab 12
Mit Deepfakes, also mit gefälschten Videos, kann man verblüffend echt Identitäten faken. Jedes Gesicht kann auf jeden Körper gesetzt werden. Das funktioniert jetzt sogar in Echtzeit - also nicht mehr nur bei vorher bearbeiteten Aufnahmen - sondern live. Zum Beispiel, während einer Videokonferenz oder eines Interviews. Wie funktionieren diese Live-Deepfakes und wie können wir sie erkennen? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
