Chiropraktiker bei WildtierenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.01.2021: Chiropraktiker bei Wildtieren
48 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12
Dr. Joren Whitley ist ein Chiropraktiker der speziellen Art: Neben Menschen behandelt er nämlich auch exotische Tiere, wie beispielsweise Schlangen, Tiger oder asiatische Bären, die nach Popcorn riechen. "Galileo" begleitet den Tierflüsterer bei einem ganz normalen Arbeitstag. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen