Thema u. a.: Green-Hero: LuftbaustoffJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.07.2021: Thema u. a.: Green-Hero: Luftbaustoff
20 Min.Folge vom 07.07.2021Ab 12
Häuser bauen, die das Potenzial zum Klimaretter haben: Das ist die Mission der beiden Gründer:innen Allison Dring und Daniel Schwaag des Berliner Start-ups "Made of Air". Sie stellen nachhaltige Baumaterialien aus Kohlenstoff und Luft her, die für die Reduktion von CO2 in der Atmosphäre sorgen sollen. Wie genau funktioniert das Ganze? Und wie grün ist das neue Baumaterial wirklich?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen