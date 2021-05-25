Thema u. a.: Der Bitcoin-PechvogelJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.05.2021: Thema u. a.: Der Bitcoin-Pechvogel
36 Min.Folge vom 25.05.2021Ab 12
Vor zehn Jahren nahm ein junger Programmierer an einem Wettbewerb teil und gewann einige Bitcoins. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Wert gering, doch mittlerweile liegt er bei circa 230 Millionen Euro. Das Problem: Der Mann hat die Kryptowährung auf einem USB-Stick gesichert, kann sich jedoch nicht an das Passwort erinnern. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
