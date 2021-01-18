Galileo
Folge vom 18.01.2021: Das Space-X-Dorf
34 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Elon Musk will mit seinen Raketen die Menschheit zum Mars bringen und fast nichts kann ihn aufhalten - bis auf ein kleines Dorf in Texas. Der Ort Boca Chica Village liegt nur wenige Kilometer von Musks neuem texanischen Weltraumbahnhof entfernt. Und auch wenn dort bei jedem Raketentest die Wände wackeln, wollen einige Einwohner nicht umziehen. Was hält sie vom Umzug ab? "Galileo" schaut sich vor Ort um. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen