Noch hinkt Deutschland im weltweiten Digitalisierungs-Vergleich deutlich hinterher. Das will die Bundesregierung jetzt ändern: Das Onlinezugangsgesetz soll Bund, Länder und Kommunen dazu verpflichten, bis 2022 nahezu alle Behördengänge online zu ermöglichen. Ist das wirklich eine Erleichterung? Und welche Gefahren könnten entstehen? Um das herauszufinden, hat "Galileo" einen Blick auf die Vorreiterländer Estland und China geworfen.
