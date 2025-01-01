Thema u. a.: Außergewöhnliche WGs: Klima vs. Start-upJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Außergewöhnliche WGs: Klima vs. Start-up
25 Min.Ab 12
Diese beiden Wohngemeinschaften könnten unterschiedlicher nicht sein: Die eine besteht aus vier jungen Unternehmensgründern - in der anderen leben 14 Bewohner:innen, die in ihrer Wohnung alles teilen, um möglichst ressourcenschonend zu leben. "Galileo" hat den beiden ungewöhnlichen Wohngemeinschaften einen Besuch abgestattet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen