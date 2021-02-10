Thema u. a.: G-spart: Urlaubsplanung ohne ReueJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.02.2021: Thema u. a.: G-spart: Urlaubsplanung ohne Reue
22 Min.Folge vom 10.02.2021Ab 12
Eine Reise buchen und schlussendlich doch zuhause auf den Kosten sitzenbleiben? Das soll trotz Corona 2021 nicht passieren - so lautet zumindest das Versprechen der Reiseanbieter. Doch auch wenn die diesjährigen Urlaubsschnäppchen und Rabatte verlockend sind, ist bei der Reiseplanung Vorsicht geboten. "Galileo" zeigt, wo versteckte Kosten entstehen können. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen