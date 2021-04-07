Thema u. a.: Kampf gegen Hacker!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.04.2021: Thema u. a.: Kampf gegen Hacker!
35 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 12
Cyberkriminalität kann jeden treffen: Hacker schlagen aus dem Verborgenen zu und stehlen unsere Daten und unser Geld. "Galileo" hat mit Opfern von Cyberattacken und mit Experten gesprochen, um zu erklären, wie Hacker vorgehen und wie man sich vor ihnen schützen kann. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen