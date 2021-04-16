Thema u. a.: Tiny-Living-Trend "Scheibchenhäuser"Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 16.04.2021: Thema u. a.: Tiny-Living-Trend "Scheibchenhäuser"
46 Min.Folge vom 16.04.2021Ab 12
Viele Menschen, wenig Platz zum Wohnen - das haben fast alle Großstädte gemeinsam. Für ihre Bewohner:innen führt das in der Regel zu Einschränkungen. Nicht aber wenn es nach drei Architekten-Paaren aus Tokio und Seoul geht: Sie haben interessante Möglichkeiten gefunden, aus geringstem Wohnraum erstaunlich viel Platz herauszuholen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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