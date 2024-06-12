Hallo, was machst Du? KFZ-MechanikerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 10: Hallo, was machst Du? KFZ-Mechaniker
12 Min.Folge vom 12.06.2024
Dieses Mal wird es laut und dreckig: Lena begleitet KFZ Mechaniker Manuel in einer Werkstatt. Sie schauen sich an, was in einem Auto eigentlich verbaut ist, wechseln Öl und checken Bremsen. Für Manuel ist das Alltag, für Lena eine echte Herausforderung. Bildquelle: ORF
