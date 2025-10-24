Hallo, was machst Du?: AstrophysikerJetzt kostenlos streamen
Folge 51: Hallo, was machst Du?: Astrophysiker
13 Min.Folge vom 24.10.2025
Lena nimmt in dieser Folge gemeinsam mit Astrophysiker Luca das Weltall unter die Lupe. Gemeinsam schauen sie sich Modelle von Weltrauminstrumenten an, geben Marshmallows in ein Vakuum und reinigen einen Minicomputer, der wirklich mal ins All fliegen könnte. Ob Lena da etwas kaputt macht? Bildquelle: ORF
