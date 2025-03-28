Hallo, was machst Du?: SchweinebäuerinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 40: Hallo, was machst Du?: Schweinebäuerin
13 Min.Folge vom 28.03.2025
Füttern, ausmisten und Traktor fahren – Lena verbringt einen Tag mit Schweinebäuerin Lisa und lernt die Welt der Schweine kennen. Am süßesten sind die kleinen Ferkel, aber auch die machen Dreck. Wie Lena wohl damit klar kommt? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0