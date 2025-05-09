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Hallo, was machst Du?

Hallo, was machst Du?: Tischlerin

ORF KidsStaffel 1Folge 43vom 09.05.2025
Hallo, was machst Du?: Tischlerin

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Hallo, was machst Du?

Folge 43: Hallo, was machst Du?: Tischlerin

15 Min.Folge vom 09.05.2025

Hobeln, schleifen, sägen: Es geht um Holz! Lena besucht Tischlerin Karla, die mit ihr gemeinsam ein Küchenbrett herstellt. Klingt einfach? Lena schafft es trotzdem, das Brett fast in Brand zu setzen… Bildquelle: ORF

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