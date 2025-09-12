Hallo, was machst Du?: AlmJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 49: Hallo, was machst Du?: Alm
18 Min.Folge vom 12.09.2025
Vier Monate jeden Tag arbeiten - aber dafür umgeben von wunderschöner Natur und lieben Kühen? Almhirtin Sarah zeigt Lena, wie ihr Leben und ihre Arbeit auf der Alm sind. Lena muss voll mit anpacken, sogar um 5.00 Uhr morgens. Ob ihr Ausmisten und Kühe melken liegen? Bildquelle: ORF
