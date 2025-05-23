Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 45vom 23.05.2025
16 Min.Folge vom 23.05.2025

Stehen bleiben, Polizei! Lena testet in dieser Folge verschiedene Bereiche der Polizei. Polizist Benji fordert sie im Liegestützwettkampf heraus, Streifenpolizistin Elli stellt eine Verkehrsanhaltung nach und bei Hundeführer Markus lernt Lena den Polizeihund Sunny kennen. Doch am Ende wartet die größte Herausforderung: Schafft Lena es, den Übungsturm der Sondereinheit WEGA zu erklimmen? Bildquelle: ORF

