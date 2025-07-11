Hallo, was machst Du?: IndustrieklettererJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 46: Hallo, was machst Du?: Industriekletterer
11 Min.Folge vom 11.07.2025
Dieses Mal bekommt Lena es ein bissi mit der Angst zu tun: Sie trifft Industriekletterer Alex. Sein Job ist es, hoch oben auf Gebäuden zu arbeiten. Lena macht mit ihm einen Kletter-Crashkurs, seilt sich ab und wieder hinauf. Was ihr dabei ein mulmiges Gefühl verschafft? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0