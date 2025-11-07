Hallo, was machst Du?: SportjournalistinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 52: Hallo, was machst Du?: Sportjournalistin
13 Min.Folge vom 07.11.2025
Sport schauen als Beruf? Das klingt für viele wie ein Traum. Lena testet das bei Sportjournalistin Karoline und begleitet sie bei einer Fernsehsendung. Lena darf selbst sogar über ihren Lieblingssport Formel 1 berichten. Ob sie jetzt den Beruf wechseln will? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0