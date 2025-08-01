Hallo, was machst Du?: GletscherforscherinJetzt kostenlos streamen
Folge 47: Hallo, was machst Du?: Gletscherforscherin
14 Min.Folge vom 01.08.2025
Hoch hinaus und ab ins Kalte: Lena begibt sich mit Gletscherforscherin Andrea in Schnee und Eis. Gemeinsam untersuchen sie den Stubaier Gletscher, messen Schnee und fliegen mit einer Drohne. Was Lena über Gletscher erfährt und welche Tiere sie dort trifft? Bildquelle: ORF
