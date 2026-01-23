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Hallo, was machst Du?
Folge 56: Hallo, was machst Du?: Künstlerin
12 Min.Folge vom 23.01.2026
Zwischen Farben, Pinseln und Ton besucht Lena Künstlerin Adriana. In ihrem Atelier zeigt Adriana, wie man mit wenig Aufwand beeindruckende Bilder schaffen kann. Lena lernt von ihr auch, wie man töpfert und stellt fest: Kunst kann aufregend, aber auch ganz schön entspannend sein. Bildquelle: ORF
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