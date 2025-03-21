Hallo, was machst Du?: HutmacherinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 39: Hallo, was machst Du?: Hutmacherin
14 Min.Folge vom 21.03.2025
Lena trifft Hutmacherin Kathi und stellt mit ihrer Hilfe einen eigenen Hut her. Dass das gar nicht so leicht ist und viel handwerkliches Geschick braucht, merkt Lena spätestens beim Nähen. Ob ihr Hut wirklich fertig wird? Bildquelle: ORF
