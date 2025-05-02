Hallo, was machst Du?: FlugbegleiterinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 42: Hallo, was machst Du?: Flugbegleiterin
20 Min.Folge vom 02.05.2025
Fliegen trotz Flugangst: Lena stellt sich auf Wunsch zweier Zuschauerinnen ihrer Angst und begleitet Flugbegleiterin Manu. Gemeinsam schauen sie sich im Trainingszentrum an, was Flugbegleiterinnen und -begleiter können müssen. Am nächsten Tag heben sie dann nach Palma de Mallorca ab. Wie es Lena dabei geht und ob sie sich sogar ins Cockpit traut? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, was machst Du?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0