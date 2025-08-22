Hallo, was machst Du?: ChemikerinJetzt kostenlos streamen
Folge 48: Hallo, was machst Du?: Chemikerin
17 Min.Folge vom 22.08.2025
Bunt und explosiv – so stellt sich Lena den Beruf von Chemikerinnen und Chemikerin vor. Ob das wirklich so ist, zeigt ihr Chemikerin Ella. Gemeinsam finden sie in drei Experimenten heraus, wie vielfältig Chemie sein kann. Und ein Experiment zum Nachmachen liefern sie euch auch. Bildquelle: ORF
