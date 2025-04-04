Hallo, was machst Du?: RauchfangkehrerinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 41: Hallo, was machst Du?: Rauchfangkehrerin
14 Min.Folge vom 04.04.2025
Nach dieser Folge bringt Lena Glück – denn: Sie trifft die Rauchfangkehrerinnen Anna und Sophie. Gemeinsam kehren sie Rauchfänge und überprüfen ein Heizgerät. Am Ende bereitet vor allem die Stoßbürste Lena Probleme. Ob sie damit umgehen kann? Bildquelle: ORF
