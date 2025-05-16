Hallo, was machst Du?: LehrerinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 44: Hallo, was machst Du?: Lehrerin
14 Min.Folge vom 16.05.2025
Zurück in die Schule: Lena lernt von Volksschullehrerin Melanie, wie Lesen und Rechnen spielerisch vermittelt werden. Eine große Hilfe ist dabei Schulhund Floki. Aber keine Folge ohne Challenge: Dieses Mal müssen Lena und Melanie einen echten Text schreiben. Ob sie ihn bestehen? Bildquelle: ORF
