Hallo, was machst Du?: Konditorin WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 55: Hallo, was machst Du?: Konditorin Weihnachten
16 Min.Folge vom 24.12.2025
Lena besucht Konditorin Doro, die ihr ihr Rezept für die perfekten Kekse verrät. Nebenbei backen sie noch eine Schokotorte und formen Marzipanteddys. Ob Lena genug Fingerspitzengefühl dafür hat? Bildquelle: ORF
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