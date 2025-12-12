Hallo, was machst Du?: SchuhexperteJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 54: Hallo, was machst Du?: Schuhexperte
12 Min.Folge vom 12.12.2025
Kann man Lenas Lieblingssneaker noch retten? Schuhexperte Dominik sagt nein - aber er zeigt Lena, wie er Schuhe repariert. Gemeinsam kleben sie einem Schuh eine neue Sohle an. Schnell erledigt ist das aber nicht und Lena muss richtig mit anpacken. Bildquelle: ORF
