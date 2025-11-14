Hallo, was machst Du?: ReitlehrerinJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 53: Hallo, was machst Du?: Reitlehrerin
13 Min.Folge vom 14.11.2025
Lena hilft Reitlehrerin Hanna dieses Mal beim Reitunterricht: Sie putzt Pferde, überlegt sich einen Parcours für die Reitstunde, mistet ab und muss am Ende sogar selbst reiten. Ob Pferd Sammy und Lena ein gutes Team sind? Bildquelle: ORF
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