Folge 13: Hallo, was machst Du?: Maskenbildnerin
16 Min.Folge vom 13.07.2024
Traumberufe von Kindern sind oft naheliegend, oft überraschend – und wechseln. Aber was macht den Traumjob aus? Wie sieht der Job im Alltag wirklich aus? Reporterinnen der „ZIB Zack Mini“-Redaktion gehen gemeinsam mit Kindern ihren Traumberufen nach und stellen den Beruf Maskenbildnerin heute vor. Bildquelle: ORF
