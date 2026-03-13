Hallo, was machst du? KostümbildnerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 59: Hallo, was machst du? Kostümbildner
14 Min.Folge vom 13.03.2026
Lena taucht ab in die Welt der Piraten. Bei Kostümbildner Matthias lernt sie, was ein gutes Kostüm ausmacht und wie ganze Welten fürs Theater geschaffen werden. Sie helfen bei Proben, verkleiden sich als Meereskreaturen und Piraten und besuchen die Kostümwerkstätten. Doch wie immer läuft nicht alles rund … Bildquelle: ORF
