Hallo, was machst Du?: Tierarzt
Hallo, was machst Du?
Folge 15: Hallo, was machst Du?: Tierarzt
13 Min.Folge vom 27.07.2024
Elefant, Schildkröte und Hund – diesmal kommt Lena Tieren ganz nah. Einen Tag lang begleitet sie Tierarzt Thomas, der für Heim- und Wildtiere sorgt. Welche Herausforderungen sein Beruf wohl birgt? Bildquelle: ORF
