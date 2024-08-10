Hallo, was machst Du?: BäckereiJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 17: Hallo, was machst Du?: Bäckerei
13 Min.Folge vom 10.08.2024
Handsemmeln, Mohnweckerln und Brot – Lena begleitet in dieser Folge die Bäckereilehrlinge Isabella und Marvin. Schnell stellt Lena fest: Teigkneten und -formen ist gar nicht so leicht und braucht Geduld, echtes Fingerspitzengefühl und Übung. Isabella und Marvin bewerten am Ende Lenas Semmeln und Brote. Ob es ihre Semmeln in die Bäckereiauslage schaffen? Bildquelle: ORF
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