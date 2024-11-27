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Hallo, was machst Du?

Hallo, was machst Du?: Naturfilmer

ORF KidsStaffel 1Folge 29vom 27.11.2024
Hallo, was machst Du?: Naturfilmer

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Hallo, was machst Du?

Folge 29: Hallo, was machst Du?: Naturfilmer

16 Min.Folge vom 27.11.2024

Leise sein und verstecken: Nur so werden Lena und die beiden Naturfilmer Mario und Leander erfolgreich sein. Lena begleitet sie einen Tag in der Steiermark, wo Mario und Leander Krickenten filmen möchten. Oft sind die beiden Naturfilmer abenteuerlicher unterwegs, in Wüsten, Dschungeln und auf Vulkanen. Aber für Lena ist die Steiermark schon ein Abenteuer – denn dort hat sie die Chance, das erste Mal ihren Lieblingsvogel zu sehen. Bildquelle: ORF

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