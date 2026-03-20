Hallo, was machst Du?: BallettlehrerJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 60: Hallo, was machst Du?: Ballettlehrer
16 Min.Folge vom 20.03.2026
Lena muss heute Taktgefühl beweisen: Bei Ballettlehrer Kirill lernt sie, wie elegant sich Balletttänzerinnen und -tänzer bewegen müssen. Lena scheitert aber schon an den Dehnübungen - ob sie Kirill wirklich eine große Hilfe ist? Bildquelle: ORF
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