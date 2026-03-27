Hallo, was machst Du?: BaristaJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 61: Hallo, was machst Du?: Barista
16 Min.Folge vom 27.03.2026
Latte Art, also schöner Milchschaum auf Kaffee - das stellt Lena vor eine große Herausforderung. Bei Barista Sophie lernt sie, wie richtig guter Kaffee zubereitet wird. Bildquelle: ORF
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