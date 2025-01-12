Hallo, was machst Du?: LogistikJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 34: Hallo, was machst Du?: Logistik
14 Min.Folge vom 12.01.2025
Habt ihr schon mal von Intralogistik gehört? Was kompliziert klingt, schaut sich Lena für euch an: Es geht um Roboter, Maschinen und Basteln. Lena begleitet dafür Konstrukteurin Melanie, bei der ihre Malfähigkeiten gefragt sind. Stefan erklärt ihr, wie Roboter eingesetzt werden. Und Mathias fordert Lena zum Löten heraus. Ob sie das alles schafft und am Ende weiß, was Intralogistik ist? Bildquelle: ORF
