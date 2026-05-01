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Hallo, was machst Du?

Hallo, was machst Du?: Kindergarten

ORF KidsStaffel 1Folge 62vom 01.05.2026
Hallo, was machst Du?: Kindergarten

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Hallo, was machst Du?

Folge 62: Hallo, was machst Du?: Kindergarten

13 Min.Folge vom 01.05.2026

Spielen, basteln, singen - Lena hilft einen Tag im Kindergarten. Pädagoge Philipp zeigt ihr, wie man perfekte Türme baut und Kindern bei den kleinen und großen Aufgaben im Alltag unterstützt. Bildquelle: ORF

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