Hallo, was machst Du?: KindergartenJetzt kostenlos streamen
Hallo, was machst Du?
Folge 62: Hallo, was machst Du?: Kindergarten
13 Min.Folge vom 01.05.2026
Spielen, basteln, singen - Lena hilft einen Tag im Kindergarten. Pädagoge Philipp zeigt ihr, wie man perfekte Türme baut und Kindern bei den kleinen und großen Aufgaben im Alltag unterstützt. Bildquelle: ORF
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